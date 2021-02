BASF rechnet 2021 wieder mit Wachstum - Dividende stabil

Aktien in diesem Artikel BASF 67,02 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF rechnet im Geschäftsjahr 2021 mit einer globalen wirtschaftlichen Erholung und deshalb mit Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. Die Einnahmen dürften von 59,1 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf 61 bis 64 Milliarden Euro und das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) von 3,59 Milliarden auf 4,1 bis 5,0 Milliarden Euro steigen, teilte der Chemiekonzern in Ludwigshafen mit.

Die große Prognosespanne berücksichtige das nach wie vor hohe Risiko der Unterbrechungen von Lieferketten in der Pandemie. "Wir sind aber zuversichtlich, dass wir ohne solche negativen Auswirkungen ein Ergebnis erwirtschaften können, das am oberen Rand unseres Prognoseintervalls liegt", sagte Vorstandschef Martin Brudermüller.

In der Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjahres hat die Pandemie deutliche Spuren hinterlassen. BASF verdiente nach Produktionsstopps in der Automobilindustrie operativ knapp ein Viertel weniger und musste im Sommer milliardenschwere Wertberichtigungen vornehmen. 2020 stand deshalb ein Nettoverlust von 1,06 Milliarden Euro zu Buche. Der Überschuss von 8,42 Milliarden Euro aus 2019 war von einem Buchgewinn der Entkonsolidierung von Wintershall getrieben. 2020 lieferte die Beteiligung an Wintershall Dea wegen der niedrigen Öl- und Gaspreise einen negativen Ergebnisbeitrag von 890 Millionen Euro.

Die Aktionäre müssen auf die sonst übliche jährliche Dividendenerhöhung verzichten. Ausgeschüttet werden wie im Vorjahr 3,30 Euro je Aktie.

BASF war vom ersten Lockdown in der Pandemie besonders betroffen. Zuletzt liefen die Geschäfte aber deutlich besser als von Analysten erwartet, weshalb der Konzern schon im Januar für das Schlussquartal von 8 Prozent mehr Umsatz und einem Drittel mehr bereinigtem operativen Gewinn berichtete.

