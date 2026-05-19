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BASF verkauft Silikategeschäft an US-Firma PQ

20.05.26 17:18 Uhr
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BASF
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DOW JONES-- BASF verkauft Silikategeschäft an US-Firma PQ BASF verkauft sein Silikategeschäft und die damit verbundenen Unternehmensteile am Standort Düsseldorf-Holthausen an die PQ Corp mit Sitz im US-Bundesstaat Pennsylvania. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte der Chemiekonzern mit. Das US-Unternehmen wolle das Geschäft fortführen und weiterentwickeln. Umgesetzt werden dürfte der Verkauf in der zweiten Jahreshälfte. Angaben zu finanziellen Details wurden nicht gemacht. Bei BASF wurde das Geschäft als Teil des Bereichs Care Chemicals geführt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2026 11:19 ET (15:19 GMT)

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