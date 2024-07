BASF veröffentlicht Finanzbericht für das erste Halbjahr

Was Analysten von der BASF-Aktie erwarten

Investment-Note für BASF-Aktie: Neue Analyse von Goldman Sachs Group Inc.

BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Abschlägen

BASF Aktie News: BASF verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

BASF Aktie News: BASF am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Air Products and Chemicals (APD) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth

Investment-Tipp Merck-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende schwächer

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Minus

Handel in Frankfurt: DAX verliert letztendlich

Bayer Weedkiller Lawsuit Dismissed By Australian Judge: Insufficient Evidence Linking Roundup To Blood Cancer

Monsanto: Bayer zahlt 160 Millionen Dollar im Chemikalien-Vergleich in Seattle

Bayer zahlt 160 Mio USD zur Beilegung des Monsanto/PCB-Rechstsstreits in Seattle

Heute im Fokus

Russland kündigt Verlangsamung von YouTube an. Hermès erzielt höhere Umsätze. Saint-Gobain bekräftigt Prognose dank positiver Entwicklungen im Baumarktgeschäft. EssilorLuxottica erhöht Halbjahresgewinn und bekräftigt Mittelfristziele. Enel peilt obere Prognosegrenze an. Neue französische Verkehrssteuer drückt VINCI-Gewinn. NVIDIA könnte Börsenwert in 2024 noch mal verdoppeln.