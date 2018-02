BASF vor lukrativen Markteinführungen im Bereich Pflanzenschutz

GO

Heute im Fokus

DAX im Minus -- Diesel-Urteil: Fahrverbote können kommen -- Bayer erhöht Dividende -- Fresenius und FMC mit Rekordgewinn -- BASF erwartet deutlichen Rückgang in der Basischemie -- AIXTRON im Fokus

VW-Kernmarke will nach Rekordjahr 2017 Tempo hoch halten. Sky rät Aktionären auf Comcast-Offerte nicht zu reagieren. BMW-Tochter MINI baut jetzt auch Häuser. Apple-Gründer Wozniak wurde das Opfer von Bitcoin-Dieben. Uniper will für 2017 noch mehr Dividende zahlen. Offenbar nur mäßiges Investoreninteresse an IPO von Siemens Healthineers.