Basilea hat sich weitere Forschungsgelder für sein neuartiges Antibiotikum BAL2420 gesichert. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus Waffenruhe im Nahost-Konflikt bröckelt: DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt, Euro schwächelt -- Elmos Semiconductor, Gold im Fokus Gerresheimer-Aktie muss SDAX verlassen. Henkel-Chef Carsten Knobel soll in Deutsche-Bank-AR einziehen. Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Freitag.

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