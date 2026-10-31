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Basler-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Basler-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Eine Führungskraft nimmt sich die Basler-Aktie vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Basler AG
23.25 EUR 1.70 EUR 7.89 %
Charts | News | Analysen

Zu Managers’ Transactions kam es am 29.10.2026 bei Basler. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 30.10.2026. 2.070 Basler-Papiere zu jeweils 24,17 EUR erwarb am 29.10.2026 Mehl, Hardy, Vorstand. Die Basler-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 21,55 EUR an der Tafel.

Die Aktionäre schickten das Papier von Basler am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 4,10 Prozent auf 23,25 EUR. Im Handelsverlauf wurden 230 Basler-Aktien umgesetzt. Basler wird aktuell mit einem Börsenwert von 752,02 Mio. Euro gelistet. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 30.757.530 Anteilsscheine.

Vor dem Handel durch Singpiel, Dr. Holger gab es zuletzt am 11.08.2026 eine Meldung über eine Führungskraft. Für jeweils 23,15 EUR stockte Singpiel, Dr. Holger Aufsichtsrat das Engagement um 200 Basler-Aktien auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Basler AG

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Datum Rating Analyst
29.10.26 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Basler Buy Warburg Research
06.08.26 Basler Buy Warburg Research
06.08.26 Basler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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