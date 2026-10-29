Basler Künstler Dirk Koy verwandelt Fassade der Halle 2 in ein Kunstwerk
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MCH Group AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
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Medienmitteilung
Basel, 29. Oktober 2026
Vom 12. Dezember 2026 bis 22. Januar 2027 zeigt der Basler Künstler Dirk Koy sein neues Werk «Flumen» als grossformatige Videoprojektion auf der Fassade der Halle 2 der Messe Basel. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit dem Verein Mesh Festival und der MCH Group. Die Projektion ist täglich von 17 bis 21 Uhr frei zugänglich und Teil der Regionale 2026 sowie der Museumsnacht Basel 2027.
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Der renommierte und international bekannte Künstler Dirk Koy verbindet in seiner Videoprojektion «Flumen» natürliche, urbane und digitale Landschaften zu einem kontinuierlich strömenden Bildraum. Ausgangspunkt ist Basel selbst: Der Rhein, Pflanzen, Architektur und Bewegungen im Stadtraum werden mit Zeichnungen, Fotografien, Drohnenaufnahmen und 3D-Scans erfasst, digital transformiert und miteinander verwoben. So entsteht ein hybrides Terrain zwischen Realität und Virtualität, Natur und Technologie. Das rund 15-minütige Werk wird eigens für die Fassade der Halle 2 entwickelt. Dirk Koy beschreibt seinen Ansatz so: «Mich interessiert der Moment, in dem sich die Grenzen zwischen natürlichen, urbanen und digitalen Welten auflösen und neue, hybride Landschaften entstehen.» Zeichnung, Video und virtuelle Gestaltung griffen dabei ineinander und würden unterschiedliche Wirklichkeitsebenen zu einer fortlaufenden Transformation verbinden, so der Künstler weiter.
Kunst für alle auf dem Messeplatz
Initiiert hat das Projekt der Verein Mesh Festival Basel in Zusammenarbeit mit der MCH Group, unterstützt wird es vom Stadtbelebungsfonds Basel. «Auf dem Messeplatz begegnen sich Menschen aus der ganzen Stadt. Gerade in der dunklen Jahreszeit wird die Fassade der Halle 2 so zu einer Bühne für zeitgenössische Kunst, die alle sehen können», sagt Roman Imgrüth, CEO Exhibitions & Events der MCH Group. Lukas Ott, Leiter der Kantons- und Stadtentwicklung Basel-Stadt ergänzt: «Die Fassade der Halle 2 der MCH Group ist eine Projektionsfläche für diese künstlerische Arbeit, die einen attraktiven Anziehungspunkt zur Belebung der Innenstadt schaffen wird.»
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