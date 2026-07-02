Bassett Furniture Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Bassett Furniture Industries äußerte sich am 01.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bassett Furniture Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 83,8 Millionen USD im Vergleich zu 84,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bassett Furniture Industries
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bassett Furniture Industries
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Bassett Furniture Industries Aktie News
Bassett Furniture Industries Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bassett Furniture Industries nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.17
|Bassett Furniture Industries Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|06.04.16
|Bassett Furniture Industries Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|27.01.15
|Bassett Furniture Industries Not Rated
|Wm Smith
|25.10.05
|Update Bassett Furniture Industries Inc.: Buy
|BB&T Capital Markets