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Bassett Furniture Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bassett Furniture Industries Inc.
20.23 USD 1.44 USD 7.66 %
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Bassett Furniture Industries äußerte sich am 01.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bassett Furniture Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 83,8 Millionen USD im Vergleich zu 84,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
30.06.17 Bassett Furniture Industries Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
06.04.16 Bassett Furniture Industries Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.01.15 Bassett Furniture Industries Not Rated Wm Smith
25.10.05 Update Bassett Furniture Industries Inc.: Buy BB&T Capital Markets