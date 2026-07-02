Bassett Furniture Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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Bassett Furniture Industries äußerte sich am 01.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bassett Furniture Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 83,8 Millionen USD im Vergleich zu 84,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net