Bastei Lübbe: Warten auf die Blockbuster

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Bei der Aktie von Bastei Lübbe hat die Abwärtsdynamik nach der jüngsten Prognosesenkung zugenommen. Parallelen zum Vorjahr sind unverkennbar.

Die Hoffnung auf eine Trendwende hat beim Publikumsverlag Bastei Lübbe einen kräftigen Dämpfer erhalten. Denn das zweite Quartal ist überraschend deutlich schwächer als im Vorjahr ausgefallen. In der Folge reduzierte das Management die Ziele für 2026/27 (per 31.3.). Damit dürfte zugleich klar sein, dass auch das dritte Quartal (Oktober bis Dezember) diese Scharte wohl nicht mehr auswetzen kann.

Es läuft nicht rund

Saisonal bedingt sind das zweite und dritte Quartal die beim Ergebnis deutlich stärkeren Abschnitte. Das ist auch in diesem Jahr so. Allerdings liegt das Q2-EBIT mit 2,6 Mio. Euro bereits so deutlich unter dem Vorjahreswert von 4,7 Mio. Euro, dass das Management nicht mehr damit rechnet, das Jahresziel von 10 bis 12 Mio. Euro noch zu erreichen. Daher sollen es nur noch 9 bis 11 Mio. Euro werden. Bereits im Vorjahr verfehlte das Unternehmen die Gewinnziele und schaffte am Ende ein EBIT von 9,3 Mio. Euro.

Negativserie hält an

Beim Umsatz sieht es ähnlich aus: Im Q2 sank dieser um über 10 Prozent auf nur noch 30,6 Mio. Euro. Nach Unternehmensangaben fehlen aktuell die Blockbuster, die im Vorjahr noch für Umsatz sorgten. Demnach soll der Umsatz 2026/27 nur noch bei 114 bis 118 Mio. Euro (zuvor: 118 bis 122 Mio. Euro) liegen. Grundsätzlich sind die leicht gesenkten Ziele kein Beinbruch. Bei Bastei jedoch manifestiert sich nach dem schwachen Jahr 2025/26 offensichtlich ein Negativlauf.

Fazit

Nach dem starken Geschäftsjahr 2024/25 musste Bastei bereits 2025/26 deutliche Umsatz- und Ertragseinbußen hinnehmen. Während die neue Umsatzprognose ein Plus gegenüber dem Vorjahr (118,4 Mio. Euro) bereits ausschließt, muss beim EBIT (Vorjahr: 9,3 Mio. Euro) jetzt sogar hinterfragt werden, ob überhaupt noch Wachstum gelingt. Die Aktie liegt zwar nur leicht über Buchwert, diese Tatsache ersetzt jedoch kein Ertragswachstum. Das Papier ist seit April 2025 auf dem Rückzug und hat unser Kursziel von rund 5,40 Euro – bei Vorlage schwacher Zahlen – fast erreicht. Aktuell scheint das Potenzial eher begrenzt.

Wo Bastei Lübbe die Blockbuster fehlen, hakt es bei Pyrum an der Technik. Doch gerade dort zeichnet sich eine Lösung ab, die gleich in mehreren Projekten den Ausschlag geben könnte. zum Artikel

Wiederkehrende Erlöse, hohe Nettoliquidität und dennoch eine Bewertung weit unter dem Niveau vieler Softwarewerte – diese Kombination bietet derzeit B+S Banksysteme. zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.373 Prozent oder 13,8 Prozent p.a. (Stand: 07.11.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 10.11.26 um 08:53 Uhr.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel