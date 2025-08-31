DAX23.987 +0,4%ESt505.362 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +1,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1728 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.470 +0,7%
Notierung im Fokus

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag auf rotem Terrain

01.09.25 12:05 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 41,71 GBP.

BAT PLC (British American Tobacco)
48,05 EUR -0,20 EUR -0,41%
Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 41,71 GBP abwärts. Bei 41,56 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,95 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 180.860 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,22 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 37,13 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,44 GBP. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,07 GBP an.

Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,42 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
15.07.2025BAT OverweightBarclays Capital
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.03.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
16.10.2018BAT UnderperformRBC Capital Markets
15.10.2018BAT UnderperformRBC Capital Markets

