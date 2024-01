BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag nahe Nulllinie

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 22,95 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der BAT-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 22,95 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BAT-Aktie bei 23,06 GBP. Die BAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,90 GBP ab. Bei 23,03 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 222.882 BAT-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,76 GBP. Dieser Kurs wurde am 05.01.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,08 Prozent hinzugewinnen. Am 07.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 2,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,81 GBP an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BAT am 08.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 06.02.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,77 GBP je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

