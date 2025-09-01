BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 40,86 GBP abwärts.

Die BAT-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 40,86 GBP abwärts. Im Tief verlor die BAT-Aktie bis auf 40,34 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,00 GBP. Zuletzt wechselten 1.395.243 BAT-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,22 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,83 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,44 GBP belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,64 GBP je BAT-Aktie aus.

BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 11.02.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,42 GBP fest.

