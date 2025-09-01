DAX23.800 -1,0%ESt505.340 -0,5%Top 10 Crypto15,53 +1,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1641 -0,6%Öl68,75 +0,9%Gold3.478 ±0,0%
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Vormittag mit Kurseinbußen

02.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von BAT gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 40,47 GBP.

BAT PLC (British American Tobacco)
46,60 EUR -1,35 EUR -2,82%
Charts|News|Analysen
Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 2,6 Prozent auf 40,47 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 40,41 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,00 GBP. Bisher wurden via London 240.453 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 8,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,44 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,64 GBP.

Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,42 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
08:16BAT UnderperformRBC Capital Markets
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
15.07.2025BAT OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.03.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:16BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
16.10.2018BAT UnderperformRBC Capital Markets

