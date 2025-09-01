BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Vormittag mit Kurseinbußen
Die Aktie von BAT gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 40,47 GBP.
Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 2,6 Prozent auf 40,47 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 40,41 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,00 GBP. Bisher wurden via London 240.453 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 8,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,44 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,64 GBP.
Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.
Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,42 GBP je Aktie belaufen.
