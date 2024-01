BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 23,31 GBP an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die BAT-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 23,31 GBP. Kurzfristig markierte die BAT-Aktie bei 23,63 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,24 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 23,41 GBP. Zuletzt wurden via London 923.006 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,76 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 44,84 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.12.2023 Kursverluste bis auf 22,33 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,81 GBP für die BAT-Aktie aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 08.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von BAT.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,77 GBP je Aktie.

