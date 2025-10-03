BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Freitagmittag nahe Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von BAT. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BAT-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 38,59 GBP.

Bei der BAT-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 38,59 GBP. Die BAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,65 GBP an. In der Spitze fiel die BAT-Aktie bis auf 38,32 GBP. Bei 38,34 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 185.150 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,00 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 14,02 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2024 auf bis zu 26,22 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2024 mit 2,40 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,76 GBP je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,57 GBP je BAT-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.

BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 11.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,40 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose