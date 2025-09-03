BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT zeigt sich am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich BAT

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BAT. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 41,45 GBP zu.

Um 15:53 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 41,45 GBP. Bei 41,47 GBP erreichte die BAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,94 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 602.801 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP an. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 5,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (26,22 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,45 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,64 GBP an.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,40 GBP je Aktie.

