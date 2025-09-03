BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von BAT zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BAT-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 40,87 GBP.

Kaum Ausschläge verzeichnete die BAT-Aktie im London-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 40,87 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 40,98 GBP. In der Spitze büßte die BAT-Aktie bis auf 40,84 GBP ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,94 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.167 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 7,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2024 Kursverluste bis auf 26,22 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,45 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,64 GBP für die BAT-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,40 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

