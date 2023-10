BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Mittwochmittag fester

Blick auf BAT-Kurs

Die Aktie von BAT gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BAT legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 25,16 GBP.

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 25,16 GBP. Die BAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,16 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,05 GBP. Zuletzt wechselten 341.243 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,74 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 27,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 18.08.2023 auf bis zu 24,71 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,77 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,36 GBP je BAT-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BAT am 29.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,79 GBP je Aktie.

