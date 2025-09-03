BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BAT. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 41,23 GBP.

Die BAT-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 41,23 GBP. Die BAT-Aktie sank bis auf 41,20 GBP. Bei 41,44 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im London-Handel wechselten bis jetzt 161.160 BAT-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,72 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,22 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,45 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der BAT-Aktie wird bei 41,79 GBP angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.

Die BAT-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,40 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

