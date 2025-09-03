BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verteidigt am Vormittag Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BAT hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 41,26 GBP bewegte sich die BAT-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr bei 41,26 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die BAT-Aktie bei 41,48 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,25 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,44 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 38.606 BAT-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,64 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Abschläge von 36,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,45 GBP. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,64 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2027 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,40 GBP je Aktie aus.

