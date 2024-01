BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Montagvormittag behauptet

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von BAT. Kaum Ausschläge verzeichnete die BAT-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 23,62 GBP.

Die BAT-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 23,62 GBP an der Tafel. In der Spitze legte die BAT-Aktie bis auf 23,66 GBP zu. Die BAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,59 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,64 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.129 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 07.01.2023 auf bis zu 33,74 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 42,85 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.12.2023 bei 22,33 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 5,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,81 GBP je BAT-Aktie an.

Am 08.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.02.2025.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,77 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

