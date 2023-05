BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT behauptet sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel BAT 32,50 EUR

0,06% Charts

News

Analysen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 17:35 Uhr die BAT-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 28,04 GBP. Die BAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,30 GBP an. Die BAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,04 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,23 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2.177.731 BAT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 36,45 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,07 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,91 GBP fiel das Papier am 07.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,76 GBP je BAT-Aktie an.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,89 GBP je BAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie gesucht: British American Tobacco mit Millionenstrafe wegen Verstoß gegen Sanktionen

BAT-Aktie profitiert nicht: Fitch erhöht Ausblick für British American Tobacco auf positiv

Altria-Aktie schwächer: Erstes Umsatzziel für rauchfreie Produkte festgesetzt

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT PLC (British American Tobacco) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT PLC (British American Tobacco) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT PLC (British American Tobacco)

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com