BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BAT am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 4,5 Prozent auf 33,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,89 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 517.666 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 42,45 EUR markierte der Titel am 26.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.02.2023 (32,89 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2019 eine Dividende von 2,03 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,77 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,14 GBP je BAT-Aktie an.

Voraussichtlich am 09.02.2023 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 29.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,65 GBP je BAT-Aktie.

