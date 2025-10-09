BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 38,14 GBP abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 38,14 GBP. In der Spitze fiel die BAT-Aktie bis auf 38,11 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 38,66 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.480.486 BAT-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 44,00 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,36 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 26,22 GBP fiel das Papier am 23.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 31,25 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,45 GBP belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,57 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.

BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 11.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,39 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose