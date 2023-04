BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Vormittag gesucht

Aktien in diesem Artikel BAT 32,44 EUR

Um 17:35 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 28,38 GBP. Die BAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,47 GBP an. Bei 28,01 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 1.720.903 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 36,45 GBP erreichte der Titel am 30.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,14 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,91 GBP. Dieser Wert wurde am 06.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 1,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,76 GBP.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 24.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,90 GBP je Aktie aus.

