BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verteuert sich am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BAT gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere um 11:49 Uhr 0,4 Prozent. Die BAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,77 GBP. Bei 41,60 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 207.592 BAT-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 5,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,22 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,79 GBP.

BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BAT.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,40 GBP je BAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

