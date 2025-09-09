BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BAT am Mittwochvormittag ins Plus

Kurs der BAT

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 41,69 GBP.

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 41,69 GBP. Kurzfristig markierte die BAT-Aktie bei 41,73 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 41,60 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 43.932 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 5,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 26,22 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,79 GBP.

Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2025 3,40 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

