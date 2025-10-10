BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Vormittag nordwärts
Die Aktie von BAT zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 38,42 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 38,42 GBP. Kurzfristig markierte die BAT-Aktie bei 38,50 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 38,50 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 95.771 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 12,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (26,22 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.
Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.
BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.
Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2025 3,39 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück
Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark
BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose
Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen