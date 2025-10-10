BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Vormittag nordwärts

So bewegt sich BAT

Die Aktie von BAT zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 38,42 GBP.

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 38,42 GBP. Kurzfristig markierte die BAT-Aktie bei 38,50 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 38,50 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 95.771 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 12,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (26,22 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2025 3,39 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

