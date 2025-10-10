BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Vormittag nordwärts

DAX24.630 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.949 -0,3%Euro1,1579 +0,1%Öl64,91 -0,5%Gold3.992 +0,4%
So bewegt sich BAT

10.10.25 09:27 Uhr
Die Aktie von BAT zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 38,42 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
44,20 EUR 0,05 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 38,42 GBP. Kurzfristig markierte die BAT-Aktie bei 38,50 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 38,50 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 95.771 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 12,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (26,22 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2025 3,39 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

