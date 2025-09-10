DAX23.667 +0,1%ESt505.378 +0,3%Top 10 Crypto16,08 +1,8%Dow46.035 +1,2%Nas22.016 +0,6%Bitcoin97.528 +0,1%Euro1,1731 +0,3%Öl66,39 -1,8%Gold3.632 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Apple 865985 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch
Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gewinnt am Donnerstagnachmittag

11.09.25 16:13 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gewinnt am Donnerstagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BAT. Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 41,60 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
48,05 EUR -0,10 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 41,60 GBP zu. In der Spitze gewann die BAT-Aktie bis auf 41,85 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,77 GBP. Zuletzt wurden via London 783.913 BAT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 5,77 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2024 Kursverluste bis auf 26,22 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 58,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,45 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,40 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
12:41BAT BuyDeutsche Bank AG
08:51BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:41BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:51BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
16.10.2018BAT UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen