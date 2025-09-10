BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gewinnt am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BAT. Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 41,60 GBP.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 41,60 GBP zu. In der Spitze gewann die BAT-Aktie bis auf 41,85 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,77 GBP. Zuletzt wurden via London 783.913 BAT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 5,77 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2024 Kursverluste bis auf 26,22 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 58,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,45 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,40 GBP je BAT-Aktie.

