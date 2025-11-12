DAX24.347 +1,1%Est505.789 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 +4,8%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.716 +2,1%Euro1,1574 -0,1%Öl64,70 -0,7%Gold4.128 ±0,0%
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schließen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
DroneShield-Aktie nach Kommunikationspanne unter Spannung: Zwischen Rally und Rücksetzer
Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren
Kurs der BAT

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittwochmittag in Grün

12.11.25 12:04 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittwochmittag in Grün

Die Aktie von BAT zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 42,60 GBP zu.

BAT PLC (British American Tobacco)
48,30 EUR 0,05 EUR 0,10%
Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 42,60 GBP. Im Tageshoch stieg die BAT-Aktie bis auf 42,70 GBP. Bei 42,35 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 297.471 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 3,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (27,17 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 36,22 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,44 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,40 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,33 GBP.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2025 3,39 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
09:11BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:11BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

