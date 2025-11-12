BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittwochmittag in Grün

Kurs der BAT

Die Aktie von BAT zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 42,60 GBP zu.

Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 42,60 GBP. Im Tageshoch stieg die BAT-Aktie bis auf 42,70 GBP. Bei 42,35 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 297.471 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 3,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (27,17 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 36,22 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,44 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,40 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,33 GBP.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2025 3,39 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

