Blick auf Aktienkurs

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

12.11.25 16:08 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BAT. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 42,57 GBP zu.

BAT PLC (British American Tobacco)
Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 42,57 GBP. Die BAT-Aktie legte bis auf 42,70 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,35 GBP. Bisher wurden via London 1.232.179 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Mit einem Zuwachs von 3,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,17 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 36,18 Prozent sinken.

Nach 2,40 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,44 GBP je BAT-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,33 GBP.

BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 12.02.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,39 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Wer­bung

mehr Analysen