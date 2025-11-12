BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 42,52 GBP.

Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 42,52 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BAT-Aktie bei 42,52 GBP. Bei 42,35 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 39.274 Aktien.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 44,00 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 3,48 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 27,17 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 36,10 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,44 GBP. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,33 GBP je BAT-Aktie an.

Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,39 GBP je BAT-Aktie belaufen.

