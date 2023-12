BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BAT am Mittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 22,86 GBP abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 22,86 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 22,84 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 23,00 GBP. Bisher wurden via London 396.877 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,76 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.12.2023 (22,33 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 2,30 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,81 GBP für die BAT-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 08.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,77 GBP je Aktie aus.

