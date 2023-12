BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BAT. Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 22,86 GBP abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die BAT-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 22,86 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 22,78 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,00 GBP. Zuletzt wurden via London 905.299 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,76 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,69 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.12.2023 bei 22,33 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,81 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 08.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.02.2025 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2023 3,77 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

