BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verzeichnet am Vormittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 42,32 GBP.
Die BAT-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 42,32 GBP abwärts. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,30 GBP nach. Mit einem Wert von 42,45 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 54.327 BAT-Aktien umgesetzt.
Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 44,00 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 3,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 27,48 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 35,07 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,44 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,40 GBP je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,33 GBP.
Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,38 GBP je BAT-Aktie.
BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück
Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark
BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose
