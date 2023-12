BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

BAT im Blick

Die Aktie von BAT hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im London-Handel kam die BAT-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 22,92 GBP.

Die BAT-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 22,92 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BAT-Aktie bei 22,97 GBP. Bei 22,89 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 22,93 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.598 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,76 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 47,27 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,33 GBP am 07.12.2023. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 2,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BAT-Aktie bei 31,81 GBP.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BAT wird am 08.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,77 GBP im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

