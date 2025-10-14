BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag höher

BAT im Fokus

Die Aktie von BAT gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BAT konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 38,11 GBP.

Um 11:48 Uhr sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 38,11 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die BAT-Aktie sogar auf 38,38 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,98 GBP. Bisher wurden via London 284.853 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 13,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,22 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,40 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,45 GBP je BAT-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BAT rechnen Experten am 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,39 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

