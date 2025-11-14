BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Mittag südwärts
Die Aktie von BAT gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 40,78 GBP.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 40,78 GBP abwärts. Die BAT-Aktie sank bis auf 40,70 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,48 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 368.215 BAT-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 7,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 15.11.2024 Kursverluste bis auf 27,48 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 48,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,44 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,40 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BAT-Aktie bei 45,33 GBP.
BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2025 3,38 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück
Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark
BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose
Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen