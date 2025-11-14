BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BAT gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 40,78 GBP.

Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 40,78 GBP abwärts. Die BAT-Aktie sank bis auf 40,70 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,48 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 368.215 BAT-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 7,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 15.11.2024 Kursverluste bis auf 27,48 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 48,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,44 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,40 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BAT-Aktie bei 45,33 GBP.

BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2025 3,38 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

