BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 40,66 GBP.

Die BAT-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 40,66 GBP abwärts. Im Tief verlor die BAT-Aktie bis auf 40,45 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 41,48 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 1.271.092 Stück.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,00 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,21 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 27,48 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 47,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,44 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der BAT-Aktie wird bei 45,33 GBP angegeben.

Am 04.08.2009 äußerte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,38 GBP im Jahr 2025 aus.

