BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gibt am Freitagvormittag nach

14.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 41,28 GBP.

Die BAT-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 41,28 GBP nach. In der Spitze büßte die BAT-Aktie bis auf 41,26 GBP ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,48 GBP. Zuletzt wechselten via London 115.036 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,59 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,48 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 33,43 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,44 GBP, nach 2,40 GBP im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,33 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,38 GBP je BAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

