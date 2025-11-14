BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gibt am Freitagvormittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 41,28 GBP.

Die BAT-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 41,28 GBP nach. In der Spitze büßte die BAT-Aktie bis auf 41,26 GBP ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,48 GBP. Zuletzt wechselten via London 115.036 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,59 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,48 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 33,43 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,44 GBP, nach 2,40 GBP im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,33 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,38 GBP je BAT-Aktie belaufen.

