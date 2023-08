BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

BAT im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 24,86 GBP nach.

Der BAT-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 24,86 GBP. Die Abwärtsbewegung der BAT-Aktie ging bis auf 24,84 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,99 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 226.331 Stück.

Am 10.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,37 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.08.2023 bei 24,84 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die BAT-Aktie im Durchschnitt mit 36,50 GBP.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 27.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,78 GBP je BAT-Aktie belaufen.

