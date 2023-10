BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei BAT am Montagvormittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 24,63 GBP.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 24,63 GBP. In der Spitze legte die BAT-Aktie bis auf 24,64 GBP zu. Bei 24,57 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.890 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,74 GBP an. 41,03 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 24,32 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,36 GBP für die BAT-Aktie.

Die BAT-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Am 27.02.2025 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,79 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

Handel in London: FTSE 100 schließt mit Verlusten

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben

Schwacher Handel: FTSE 100 in Rot