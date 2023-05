BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel BAT 30,60 EUR

Die BAT-Aktie notierte um 15:52 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 26,51 GBP. In der Spitze büßte die BAT-Aktie bis auf 26,46 GBP ein. Bei 26,82 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 1.207.322 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2022 auf bis zu 36,45 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 26,46 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2023). Abschläge von 0,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 37,76 GBP an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte BAT am 26.07.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von BAT.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,87 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie höher: British American Tobacco erhält neuen Chef

BAT-Aktie gesucht: British American Tobacco mit Millionenstrafe wegen Verstoß gegen Sanktionen

BAT-Aktie profitiert nicht: Fitch erhöht Ausblick für British American Tobacco auf positiv

