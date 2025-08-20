BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

BAT im Fokus

Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 43,82 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 43,82 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BAT-Aktie bei 43,85 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 43,53 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 710.115 BAT-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,85 GBP erreichte der Titel am 21.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,22 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,44 GBP. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BAT-Aktie bei 40,07 GBP.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,42 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

