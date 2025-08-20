BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 43,63 GBP.
Das Papier von BAT befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,7 Prozent auf 43,63 GBP ab. Im Tief verlor die BAT-Aktie bis auf 43,58 GBP. Bei 43,93 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 50.374 BAT-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,00 GBP. Dieser Kurs wurde am 21.08.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,85 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 26,22 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Abschläge von 39,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem BAT seine Aktionäre 2024 mit 2,40 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,44 GBP je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,07 GBP für die BAT-Aktie aus.
Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 05.02.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2027 erwartet.
Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,42 GBP je Aktie.
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.2025
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.2025
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.2025
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|16.10.2018
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2018
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
