DAX24.334 +0,2%ESt505.481 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.329 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Asiens Börsen höher -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt wohl Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie weiter erholt nach Einstellungsstopp, möglichen Entlassungen & Co. Novo Nordisk-Aktie weiter erholt nach Einstellungsstopp, möglichen Entlassungen & Co.
Hecla Mining: Silberriese erhöht die Fördermenge! Rekordgewinne dank starker Edelmetallpreise! Hecla Mining: Silberriese erhöht die Fördermenge! Rekordgewinne dank starker Edelmetallpreise!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Fokus auf Aktienkurs

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

22.08.25 09:25 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 43,63 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
50,40 EUR -0,60 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BAT befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,7 Prozent auf 43,63 GBP ab. Im Tief verlor die BAT-Aktie bis auf 43,58 GBP. Bei 43,93 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 50.374 BAT-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,00 GBP. Dieser Kurs wurde am 21.08.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,85 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 26,22 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Abschläge von 39,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2024 mit 2,40 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,44 GBP je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,07 GBP für die BAT-Aktie aus.

Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 05.02.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2027 erwartet.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,42 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

BAT-Aktie unverändert: Umsatzprognose erhöht

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
15.07.2025BAT OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.03.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
16.10.2018BAT UnderperformRBC Capital Markets
15.10.2018BAT UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen