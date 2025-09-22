BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gibt am Dienstagmittag ab

Blick auf BAT-Kurs

Die Aktie von BAT gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 39,42 GBP abwärts.

Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 39,42 GBP ab. Die BAT-Aktie sank bis auf 39,39 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 39,62 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 372.976 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,00 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,61 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2024 Kursverluste bis auf 26,22 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,76 GBP belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,57 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 3,87 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

