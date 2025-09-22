DAX23.650 +0,5%ESt505.467 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1794 ±-0,0%Öl66,54 ±-0,0%Gold3.757 +0,3%
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
Kurs der BAT

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

23.09.25 09:26 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von BAT gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BAT-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 39,60 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
45,50 EUR -0,20 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 39,60 GBP nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BAT-Aktie bisher bei 39,46 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,62 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 62.049 Stück.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,00 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,22 GBP. Mit einem Kursverlust von 33,79 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,76 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,40 GBP je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 äußerte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 11.02.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,87 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

