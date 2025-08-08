BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 3,2 Prozent auf 41,79 GBP nach.

Das Papier von BAT befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 3,2 Prozent auf 41,79 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 41,78 GBP. Bei 42,08 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.984.226 BAT-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 44,00 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 5,29 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2024 Kursverluste bis auf 26,22 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,26 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2024 mit 2,40 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,44 GBP je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,07 GBP.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2025 3,42 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

