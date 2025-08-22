BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Vormittag verlustreich

So bewegt sich BAT

Die Aktie von BAT gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 41,98 GBP.

Die BAT-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 41,98 GBP abwärts. Die BAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,92 GBP nach. Mit einem Wert von 42,08 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 461.222 BAT-Aktien gehandelt.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP an. Mit einem Zuwachs von 4,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,22 GBP am 23.10.2024. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 60,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,40 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,44 GBP je BAT-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,07 GBP für die BAT-Aktie.

BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,42 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

BAT-Aktie unverändert: Umsatzprognose erhöht