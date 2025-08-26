DAX24.129 -0,1%ESt505.394 +0,2%Top 10 Crypto15,97 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin96.012 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,08 -0,3%Gold3.375 -0,5%
Kursverlauf

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag im Minusbereich

27.08.25 12:06 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 42,19 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
49,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 42,19 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 42,06 GBP. Bei 42,48 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 379.566 BAT-Aktien.

Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 4,29 Prozent wieder erreichen. Am 23.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,22 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,85 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2024 mit 2,40 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,44 GBP je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,07 GBP je BAT-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 05.02.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2025 3,42 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen